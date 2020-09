Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geldautomat in Grimmener Tankstelle angegriffen - Zeugen gesucht

Grimmen (ots)

Am 08.09.2020, gegen 03:15 Uhr löste die Alarmanlage der Tankstelle in der Greifswalder Chaussee in Grimmen aus. Die Beamten des Polizeireviers Grimmen waren nur wenige Minuten später vor Ort, konnten jedoch keine Personen- oder Fahrzeugbewegungen mehr feststellen. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Bisher unbekannte Tatverdächtige hatten den Verkaufsraum der Tankstelle gewaltsam geöffnet und dabei einen Schaden von etwa 1.500 EUR verursacht. Im Inneren öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten im Kassenbereich und entwendeten aus diesem eine bisher unbekannte Summe Bargeld. Andere Waren wurden nach erster Sichtung nicht entwendet.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund befand sich zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

