Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Speyer (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, ging über Notruf die Meldung über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße ein, wobei die zwei Täter nun versuchen würden zu flüchten. Bei Eintreffen vor Ort konnte einer der beiden Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger, nach Verlassen des Ladens gemeinsam mit einem 30-jährigen Zeugen gestellt werden. Dieser wehrte sich zunächst durch Gewalt gegen das Festhalten durch den Zeugen. Auch der zweite Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann, konnte kurz darauf durch eine weitere Streife gestellt werden. Die beiden Männer führten Diebesgut im Wert von insgesamt 195 Euro mit sich. Gegen die Beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell