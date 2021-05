Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: In zwei Firmen eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich drei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag zwischen 23:30 und 05:00 Uhr in zwei Firmengebäude in der Siemensstraße in Gärtringen eingebrochen. In beiden Fällen hebelten sie Türen auf, durchsuchten Büroräume und flexten auch einen Tresor auf. Über Art und Umfang des dabei erbeuteten Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Personen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell