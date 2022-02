Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr befuhr ein PKW Hyundai die Geibstraße in Richtung des Technikmuseums in Speyer. Das Fahrzeug kam kurz nach der dortigen Unterführung leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei zwei am Straßenrand befestigte Poller, wodurch diese beschädigt wurden. Anschließend fuhr der PKW davon. Durch Zeugen wurde der Verkehrsvorgang beobachtet und die Polizei informiert. Der PKW konnte im Rahmen einer Fahndung mit korrespondierendem Schaden festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 53-jährige Fahrzeugführerin erklärte nach Belehrung, dass sie aufgrund ihrer nicht gänzlich von Eis befreiten Frontscheibe offensichtlich keine ausreichende Rundumsicht gehabt und aus diesem Grund die Poller übersehen habe. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

