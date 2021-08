Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Einbrecher erbeutet Tageseinnahmen und Alkoholika

Quakenbrück (ots)

Ein Unbekannter brach am frühen Montagmorgen in ein Restaurant an der Artlandstraße ein. Der ca. 1,90m große und schlanke Täter nutzte zwischen 00.20 und 00.40 Uhr ein offenes Fenster um in den Innenraum des Lokals zu gelangen und brach dort eine Kasse auf. Er entnahm die Tageseinnahmen und aus dem Mobiliar Alkoholia. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Einbrecher war mit einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Jacke (möglicherweise Regenjacke) bekleidet und trug dunkle Schuhe. Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

