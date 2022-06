Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers in Rastatt kontrollierten am Sonntagnachmittag am Rheinauer Ring einen 35-jährigen Rollerfahrer. Bei einem durchgeführten Drogenschnelltest wurde festgestellt, dass sich der Mann unter dem Einfluss mehrerer berauschender Mittel befand. Bei der Durchsuchung des Rollers konnte eine geringe Menge einer weiteren Substanz festgestellt werden, bei welcher es sich vermutlich auch um eine Droge handelt. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt. /nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell