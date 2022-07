Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Sprayer erwischt

Reutlingen (ots)

Mit PKW überschlagen

Am Sonntagmorgen ist es in der Osianderstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-Jähriger befuhr um 02.52 Uhr mit seinem Opel die Kreisstraße von Reutlingen herkommend. Am Ortseingang von Degerschlacht verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Mit Hilfe eines Zeugen konnte er sich über die Heckklappe aus seinem Wagen befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Über die Schwere der Verletzungen kann keine Aussage getroffen werden. Am PKW, an einem Verkehrszeichen und an einer Grundstücksumgrenzung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Metzingen (RT): Mit dem Rad gestürzt

Am Samstagmittag um 12.09 Uhr ist eine 55-jährige Radfahrerin gestürzt. Sie befuhr vorschriftswidrig den Fußgängerweg parallel zur Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof. Im Bereich eines leichten Gefälles kam sie durch einen Fahrfehler zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand nach den bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zusammenstoß zwischen Rennrad und PKW

Ein 38-jähriger Rennradfahrer hatte am Samstag um 08.45 Uhr den Mühlweg aus Richtung Musberg und Eselsmühle in Fahrtrichtung Parkplatz an der K 1227 befahren. Vom Parkplatz aus wollte er einen direkt angrenzenden Fußweg in Richtung Bundeswanderweg befahren, weshalb er eine Rechtskurve schnitt um geradeaus direkt auf den Fußweg zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem, nicht mit angepasster Geschwindigkeit, entgegenkommenden Ford Transit, welcher von einem 53-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Der Rennradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, ein Rettungsdienst wurde auf Wunsch nicht hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden.

Lenningen (ES) - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Der 69-jährige Fahrer eines BMW X1 hatte am Samstag um 09.30 Uhr die B465 von Lenningen kommend in Fahrtrichtung Römerstein befahren. Im Bereich Schlatterhöhe wollte er trotz durchgezogener Linie, nach links auf das Grundstück eines dort befindlichen Gasthauses abbiegen. Hierbei übersah er, vermutlich aufgrund eines vor ihm fahrenden Traktors, den entgegenkommenden Audi A6 eines 40-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei sich der BMW anstoßbedingt um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehte und in der Folge den hinter ihm fahrenden Skoda Citigo einer 23-jährigen Fahrerin touchierte. Die Fahrer des BMW und des Audi wurden jeweils leicht verletzt und zur Behandlungen mit hinzugerufenen Rettungswägen in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Da die Fahrbahn eine großflächige Verschmutzung durch Öl aufwies, musste diese durch eine Firma gereinigt werden. Aufgrund dessen war die B465 bis 13 Uhr komplett gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Nürtingen (ES): Am Freitag von zwei Personen beraubt

Erst am Samstag gegen 16 Uhr erhielt das Polizeirevier Nürtingen Kenntnis von einem Raubdelikt am Vortag. Der 37-jährige Geschädigte zeigte den Vorfall persönlich beim Polizeirevier Nürtingen an. Er sei am Freitag zwischen 22 und 23 Uhr in der Bahnhofstraße Höhe Einmündung Europastraße von zwei bislang unbekannten Tätern beraubt worden. Der erste Täter hatte ihm einen harten Gegenstand, eine genauere Beschreibung des Gegenstandes war nicht möglich, gegen den Rücken gedrückt, während der zweite Täter dem Geschädigten den Trolley-Koffer entriss, in welchem sich eine Kamera mit Zubehör, ein IPad, ein IPhone und eine Apple Watch befanden. Zudem wurde versucht dem Geschädigten die am Arm befindliche Rolex Uhr zu entreißen, was jedoch nicht gelang. In der Folge wurde er aufgefordert die Rolex auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er nach. Die Höhe des Raubgutes betrug 19.150 Euro. Die beiden Täter flüchteten nach dem Vorfall in Richtung Europastraße.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erster Täter:

Dieser war dunkelhäutig, schmal gebaut und hatte kurze dunkle Haare. Er war 20 bis 30 Jahre alt und trug ein weißes T-Shirt, dunkle Jeans, sowie weiße oder beige Sandalen/Flipflops

Zweiter Täter:

Dieser war ebenfalls dunkelhäutig und schmal gebaut, hatte kurze lockige dunkle Haare. Er war 20 bis 30 Jahre alt und trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Sneakers, eine goldene Armbandkette, sowie Einweghandschuhe.

Beide Täter sprachen englisch mit französischen Akzent.

Zeugen, die Angaben zur Tatbegehung oder zu den Angreifern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Am Samstagvormittag ist es in Weilheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 32-jährige Radfahrerin schwere und eine 30-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Beide befuhren um 10.00 Uhr nahezu nebeneinander den linksseitig der Alten Landstraße verlaufenden Radweg in ortsauswärtiger Richtung. Beim Überqueren der Ausfahrt eines sich dort befindlichen Supermarkts missachteten sie den Vorrang einer 44-jährigen Renault-Fahrerin, die vom Supermarktparkplatz auf die Straße einfahren wollte. Hier kam es zur Kollision zwischen dem PKW und der 32-Jährigen. In der Folge wurde ihr Fahrrad gegen die 30-Jährige geschleudert und beide kamen zu Fall. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Tübingen (TÜ): Beim Sprayen erwischt

Am Sonntagmorgen sind zwei Sprayer auf frischer Tat ertappt worden. Um 02.23 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf der Polizei mit, dass zwei männliche Personen eine Wand des Kupferbaus in der Hölderlinstraße mit Farbe besprühen würden. Im Rahmen des Polizeieinsatzes konnten die beiden Täter festgenommen und zum Polizeirevier verbracht werden. Die beiden 24-Jährigen hatten entsprechende Farbantragungen an ihren Händen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Dußlingen (TÜ): Mit Roller gestürzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen um 08.47 Uhr ist es an der Kreuzung Wilhelm-Herter-Straße/Robert-Wörner-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein schwarzes Kleinkraftrad (Roller) beteiligt gewesen ist. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Er und sein Mitfahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen.

Schömberg (ZAK): Radfahrer gegen Baum gefahren

Am Samstag gegen 09 Uhr hatte ein 57-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad die Stauseestraße aus Richtung Schömberg in Fahrtrichtung Palmbühl befahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen einen Baum. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente einer alkoholischen Beeinflussung, weshalb dem Fahrradfahrer in der Klinik eine Blutprobe entnommen wurde.

Bisingen (ZAK): Person mit Anhänger erfasst

Am Samstag um 10.34 Uhr ist es zu einem Unfall auf einem Firmenparkplatz in der Conrad-Röntgen-Straße gekommen. Der 35-jährige Fahrer eines Mercedes Benz GL, an welchem ein Anhänger der Marke Humbaur angehängt war, fuhr mit seinem Gespann in rückwärtige Richtung. Obwohl er durch einen Kollegen aufgrund den engen Verhältnissen des Parkplatzes eingewiesen wurde, erfasste er mit seinem Anhänger einen 30-jährigen Fußgänger, dessen Bein in der Folge zwischen dem PKW Anhänger und einem dahinterliegenden Stein eingeklemmt wurde. Der Fußgänger wurde durch den Vorfall so schwer verletzt, dass er zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. An dem PKW Anhänger ist kein Sachschaden entstanden.

