POL-RT: Auseinandersetzungen; Jugendliche bedroht; Wanderin gerettet; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Mit Tierabwehrspray gesprüht

Eine Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz hat am Montagabend zum Einsatz mehrerer Polizeistreifen geführt. Gegen 18.35 Uhr gerieten ein 26-Jähriger und eine Gruppe junger Leute zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ältere lautstark herumschrie. Die Jüngeren bewarfen ihn daraufhin mit kleinen Steinchen, woraufhin dieser mit Tierabwehrspray in deren Richtung sprühte. Zwei Personen verletzten sich hierdurch leicht, eine ärztliche Versorgung war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (sm)

Reutlingen (RT): Mit Revolver bedroht

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier gegen einen bislang Unbekannten nach einem Vorfall am Montagabend in der Straße Am Heilbrunnen. Gegen 21.30 Uhr soll der Unbekannte auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren mit einem Revolver gedroht und gelacht haben, bevor er mit seinem schwarzen Fahrrad der Marke Haibike flüchtete. Der Unbekannte wird als circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkelhäutig mit einem sogenannten Boxerhaarschnitt beschrieben. Er trug unter anderem eine kurze schwarze Hose und eine beige Bauchtasche. (sm)

Gönningen (RT): Handfester Streit

In der Matheus-Wagner-Straße ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 47 Jahren gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die beiden Bekannten gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einen handfesten Streit. Dabei soll der Jüngere dem Älteren zunächst ins Gesicht geschlagen und dann auf ihn eingetreten haben. Beide wurden leicht verletzt. Der 47-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (sr)

Bad Urach (RT): Wanderin gestürzt

Bergwacht, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einer gestürzten Wanderin im Bereich der Uracher Wasserfälle ausgerückt. Dort war gegen 15 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin auf einem Wanderweg zu Fall gekommen und etwa 50 Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Sie musste von der Bergwacht gerettet und notärztlich erstversorgt werden. Anschließend wurde die Seniorin mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (km)

Lichtenstein (RT): Fahrradfahrer nach Überholvorgang gestürzt

Ungenügender Seitenabstand beim Überholen dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Montagmittag in der Friedrich-List-Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit seinem Sattelzug von Pfullingen in Richtung Honau unterwegs. Beim Überholen eines 63-jährigen Radfahrers hielt der Kraftfahrzeuglenker offenbar einen zu geringen Seitenabstand ein. Ohne Kontakt zum Lkw stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. (km)

Lichtenstein (RT): An Ampel aufgefahren

Auf der Wilhelmstraße hat sich am Montagmittag an einer Ampelanlage ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 12.55 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem VW Transporter von Unterhausen in Richtung Pfullingen unterwegs. An der Ampel auf Höhe der Stettenstraße erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger seinen Mercedes SLK aufgrund des Rotlichts abgebremst hatte. Bei der folgenden Kollision erlitt der 57 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (km)

Esslingen-Berkheim (ES): Einbruch in Firma

In ein Firmengebäude in der Uhlbergstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster Zutritt ins Innere und durchsuchte dort Räume und Inventar. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen ermittelt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermeintlicher Einbruch

Eine Katze ist für den Einsatz mehrerer Polizeistreifen in der Nacht zum Dienstag in der Waldstraße verantwortlich gewesen. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei wegen des Verdachts eines Einbruchs in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem nächtlichen Aus- und Einbrecher um eine Katze handelte, die sich an den Wohnungstüren zu schaffen gemacht hatte. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): 14-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen unbekannten Tatverdächtigen, der am Montagabend einen 14-Jährigen verletzt haben soll. Gegen 19.50 Uhr war der Jugendliche auf einem Fußweg zwischen der Jahnstraße und dem Bahnhof unterwegs. Dabei wurde er von einem flüchtigen Bekannten, mit dem es bereits in der Vergangenheit zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll, angesprochen. Dieser soll plötzlich ein Messer gezogen und den 14-Jährigen damit verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich die Flucht ergriffen hatte, verlief ergebnislos. Es soll sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Jugendlichen mit längeren schwarzen Haaren und einem Vollbart handeln. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Wolfschlugen (ES): Vorrang missachtet

Eine Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Wolfschlugen ereignet hat. Eine 56 Jahre alte Frau befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Ford Mondeo die Nürtinger Straße. Auf Höhe der Max-Eyth-Straße wollte sie nach links in einen Parkplatz abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer mit ihrer Mercedes A-Klasse entgegenkommenden 71-Jährigen. Die ältere Frau wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (km)

Wendlingen am Neckar (ES): Unfall mit E-Scooter

Am Montagmittag ist es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Ein 61-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Toyota Aygo die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Unterboihingen. Dabei kam es auf Höhe der Weberstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 31-Jährigen, der auf seinem E-Scooter den dortigen Fußgängerüberweg passierte. In der Folge stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Er musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 500 Euro. (km)

Oberboihingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein medizinischer Notfall dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagnachmittag in der Nürtinger Straße ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 14.25 Uhr mit ihrem Toyota Crossover von Nürtingen kommend in Fahrtrichtung Oberboihingen unterwegs, als sie kurz vor dem dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dabei geriet sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Gartenzaun. Die Seniorin kam mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 32.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (km)

Tübingen (TÜ): Auf Radweg zusammengeprallt

Noch unklar ist das Ausmaß der Verletzungen einer 67-Jährigen, die am Montagmittag bei einem Unfall in der Hegelstraße / Derendinger Straße mit ihrem Rad gestürzt ist. Gegen 12.15 Uhr bog die Frau auf dem Radweg von der Hegelstraße in die Derendinger Straße ein. Dabei erkannte sie den 39-Jährigen zu spät, der mit seinem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Die beiden Radfahrer prallten frontal gegeneinander, wobei die 67-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Sie wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. (sr)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste am Montagmittag der 25-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse nach einem Verkehrsunfall auf der L385 in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann war gegen 12.35 Uhr von Dettingen kommend in Fahrtrichtung Ofterdingen unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Er musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften im Einsatz war, aus seinem Pkw befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 25-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem nicht mehr fahrtüchtigen Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Über die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L385 voll gesperrt werden. (km)

