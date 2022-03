Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Eine 73-jährige Dattelnerin parkte am 23.03.2022 gegen 18 Uhr ihren weißen Range Rover in einem Parkhaus an der Martin-Luther-Straße. Als sie am nächsten Morgen gegen 9:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, endeckte sie erhebliche Lackkratzer an der Fahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Verursacher wird gesucht.

Am 24.03.2022 gegen 15 Uhr stellte ein 36-jähriger Recklinghäuser einen Schaden an einem Firmenwagen fest. Der 36-Jährige vermutet, dass der Schaden in der Zeit von 10-15 Uhr auf der Heibeckstraße entstanden ist. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen Fiat Doblo. Der Wagen weist Beschädigungen am linken Scheinwerfer und Kratzer auf der vorderen, linken Seite auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell