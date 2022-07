Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gas ausgetreten; Tierrettung

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Hauptstraße ist ein Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 69 Jahre alte Lenkerin eines Toyota befuhr die Hauptstraße gegen 16.20 Uhr in ortsauswärtiger Richtung. Auf Höhe des Rathauses wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 25-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Toyota aber nicht mehr verhindern und stürzte anschließend zu Boden. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.200 Euro beziffert. (rn)

Zwiefalten (RT): Unfall auf der K6745

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der K 6745 verletzt worden. Ein 56-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Kreisstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs. Dabei stieß er am Beginn einer leichten Rechtskurve im Gefälle mit seinem PKW offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit gegen den entgegenkommenden Milchlaster eines 52-Jährigen. Der Ford schleuderte daraufhin nach links und prallte gegen eine Felswand, von der er nach rechts abgewiesen wurde und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen wurde der 56-Jährige im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre alte Lasterfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ebenfalls in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der Ford wurde abgeschleppt, die Milch des Lasters umgepumpt und dessen kaputte Reifen vor Ort gewechselt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K6745 bis etwa 15 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Filderstadt (ES): Kind auf Fahrrad mit PKW zusammengestoßen

Nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Aicher Straße. Ein 74-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem VW auf der Straße in Richtung Bonlanden unterwegs. Dabei erkannte er den Jungen, der mit seinem Fahrrad über den Fußgängerüberweg von der Straße Am Fleinsbach in Richtung Talstraße fuhr. Die dortige Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Der Autofahrer bremste noch, jedoch kam es trotzdem zu einem Zusammenstoß. Der Neunjährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Gas ausgetreten

Ausströmendes Gas auf einem Firmengelände in der Endelbergstraße hat am Dienstagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 10.30 Uhr wollte eine 41 Jahre alte Frau ihren Pkw an der firmeneigenen Gastankstelle betanken. Als sie den Tankvorgang bereits beendet hatte, trat weiterhin Gas aus dem Tankschlauch aus. Mithilfe eines Zeugen gelang es, den Notschalter zu betätigen und damit den weiteren Gasaustritt zu stoppen. Die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, konnte bereits kurze Zeit später lediglich eine geringe Gaskonzentration feststellen. Für die Dauer von etwa einer dreiviertel Stunde musste die Endelbergstraße gesperrt und ein Nachbargebäude mit Büroräumlichkeiten vorsorglich geräumt werden. Zur Klärung der Ursache für den Gasaustritt wurde ein Techniker hinzugezogen. (km)

Albstadt (ZAK): Schildkröte gerettet

Beamte des Polizeireviers Albstadt haben am Dienstagvormittag eine Schildkröte gerettet. Gegen 9.15 Uhr teilte eine Passantin der Polizei mit, dass im fast ausgetrockneten Bachbett der Schmiecha im Stadtteil Truchtelfingen eine Schildkröte sitzen würde. Eine Streifenbesatzung machte sich auf die Suche und konnte das Tier im Bereich der Talgangstraße feststellen. Ein Beamter stieg kurzerhand in das niedrige Wasser und nahm das Reptil in Obhut. Um eine artgerechte Versorgung der exotischen Schildkröte sicherzustellen, wurde sie anschließend dem städtischen Tierheim übergeben. (ah)

Burladingen (ZAK): Pkw und Feldhäcksler kollidiert

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Hermannsdorfer Straße ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 13 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Straße in Richtung Burladingen unterwegs. Dabei streifte sie mit ihrem Wagen den Vorderreifen der entgegenkommenden Arbeitsmaschine eines 47-Jährigen. Der Touran kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er kippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die 20-Jährige, die sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Hermannsdorfer Straße bis zirka 15.20 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

