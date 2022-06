Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Entsetzen am Fußgängerüberweg

Celle (ots)

Am vergangenen Montag hat der Verkehrssicherheitsberater Karsten Wiechmann die Kinder des katholischen Kindergartens auf den zukünftigen Fußweg zur Grundschule vorbereitet. Auf dem Weg zur gewollten Selbständigkeit gehört es dazu, sich als Fußgängerin und Fußgänger richtig zu verhalten. Dabei gibt es immer 2 besonders wichtige Botschaften. Zum einen müssen die Kinder lernen sich beim Überqueren von Fahrbahnen ständig umzuschauen und auch Blickkontakt mit Fahrzeugführenden aufzunehmen. Zweite wichtige Botschaft ist, dass die Großen/ Erwachsenen oftmals kein gutes Beispiel darstellen, sich die Kinder also nicht auf das vorbildhafte Verhalten verlassen können. Zum Beleg diente der Fußgängerüberweg an der Wehlstraße im Bereich des Eingangs zum Französischen Garten. Erzieherinnen, Kinder und Karsten Wiechmann mussten mit Entsetzen feststellen, dass viele Fahrzeugführende nicht anhielten, als Kinder die Fahrbahn überqueren wollten. Das es hier nicht zu Gefährdungen oder gar Unfällen gekommen ist, habe einzig und allein an der Disziplin der Kinder gelegen, so Karsten Wiechmann. Der Appell von Karsten Wiechmann dazu lautet: "Hier wünsche ich mir, dass wir "Großen" an allen Stellen aufmerksamer gegenüber den schwächsten Verkehrsteilnehmenden sind. Machen Sie bitte mit, damit unsere Zukunft nicht unter unseren Rädern zermalmt wird."

Die Einsatzkräfte der Verfügungseinheit sind daraufhin aktiv geworden und haben insbesondere zu den Schulwegzeiten die Fußgängerüberwege im Stadtgebiet kontrolliert.

