Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradaktion zum landesweiten Verkehrssicherheitstag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Die Stadt Celle und die Polizeiinspektion Celle mit dem Projekt #richtigistcool möchten mit einer Fahrrad-Veranstaltung auf den landesweiten Verkehrssicherheitstag aufmerksam machen. In diesem Jahr steht die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden im Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit des Landes Niedersachsen. Mehr zu den diesjährigen Themen der Verkehrssicherheit können sie unter den folgenden Hashtags, #fahrklar, #mehrverkehrssicherheit und #sicherfuerdich finden. Alkohol, Drogen, Medikamente, aber auch Übermüdung und andere Dinge beeinflussen die Fähigkeiten der Verkehrsteilnehmenden. Diese und weitere Themen rund um das Fahrradfahren begleiten Sie am Freitag, 17.06.22, ab 13:00 Uhr. Herr Jürß als Fahrradbeauftragter der Stadt Celle und Karsten Wiechmann, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle werden um 13:00 Uhr mit einem Vortrag in der Alten Exerzierhalle beginnen. Anschließend dürfen Sie ab 14:45 Uhr Ihr eigenes Können in einem Fahrrad-Parcours überprüfen. Das Ende der Veranstaltung wird für 16:30 Uhr geplant. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt und die Teilnahme findet grundsätzlich unter eigener Verantwortung statt. Natürlich sind die Teilnahmemöglichkeiten, egal ob mit dem Fahrrad oder Pedelec, begrenzt. Daher bitten wir um Anmeldung unter 05141/12-6638 oder Fahrradbeauftragter@Celle.de. Bitte geben Sie für mögliche Rückfragen auch eine Rufnummer an. Anmeldeschluss ist Montag, 13.06.22

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell