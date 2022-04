POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Haustür - Am Freitagabend, den 22. April gegen 22:30 Uhr beschädigte eine männliche, 31 Jahre alte Person aus Bad Harzburg durch einen Tritt die Hauseingangstür an einem Mehrfamilienhaus in der Reischauerstraße in Bad Harzburg. Die Schadenshöhe wird mit ca. 300,-- Euro ...

