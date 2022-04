Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg am 24.04.22

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Haustür - Am Freitagabend, den 22. April gegen 22:30 Uhr beschädigte eine männliche, 31 Jahre alte Person aus Bad Harzburg durch einen Tritt die Hauseingangstür an einem Mehrfamilienhaus in der Reischauerstraße in Bad Harzburg. Die Schadenshöhe wird mit ca. 300,-- Euro geschätzt. Gegen den namentlich bekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährdung des Straßenverkehrs -Im Ortsteil Harlingerode ist es am Samstag, den 23.04.2022 gegen 11:30 Uhr zu einem Überholmanöver mit Gefährdung des entgegen kommenden PKW gekommen. Zusätzlich wurde der PKW des Überholten beschädigt. Zuvor versuchte der Überholende, ein 32-jähriger Mann aus Bad Harzburg, durch dichtes Auffahren und aggressive Mimik und Gestik den Fahrer des später beschädigten PKW, ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel, zum schnelleren Fahren zu nötigen. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei bestätigte sich das durch den geschädigten Unfallbeteiligten geschilderte Verhalten bezüglich des Unfallverursacher, so dass der Führerschein an der Unfallstelle zunächst sichergestellt und später beschlagnahmt wurde, sowie ein entsprechendes, sofortiges Verbot der Weiterfahrt gegen den Verursacher ausgesprochen wurde. Die Polizei Bad Harzburg bitte nun unter anderem den Fahrer des entgegen kommenden PKW um eine Zeugenmeldung bei der Polizei. Zeugen des Unfallherganges und der vorangegangenen Fahrweise möchten sich ebenfalls bei der Polizei Bad Harzburg melden. Der Gesamtschaden wird auf vorläufig 3000, -- EUR geschätzt.

Landung des Rettungshubschraubers - Am 23.04.22, um 10.25 Uhr, kam es im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode, zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers. In der Meinigstr. hatte sich ein internistischer Notfall ereignet. Da zu diesem Zeitpunkt kein Notarzt über den Rettungsdienst zur Verfügung stand, wurde der Rettungshubschrauber aus Nordhausen mit Notarzt parallel zu einem Rettungswagen mit Notfallsanitäterinnen, entsandt. Der Hubschrauber landete auf einem Acker in der Worthstraße. Die erkrankte Person wurde schließlich durch den Rettungswagen mit Begleitung des Notarztes dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Unerlaubte Abfallentsorgung - Am Sonntag, dem 24.04.22, um 12.25 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Bürger eine unerlaubte Abfallentsorgung beobachtet. Ein 57-jähriger Mann aus Vienenburg, hatte im Bereich der kommunalen Entlastungsstraße in Vienenburg einem großen Sack mit Grasschnitt in einem Straßengraben entsorgt. Gegen den Verursacher wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubter Abfallentsorgung eingeleitet. Zudem durfte er seinen Abfall wieder mitnehmen.

Sachbeschädigung/Vandalismus - In der Nacht zum 24.04.22 kam es auf dem Gelände des Golfclub Bad Harzburg zu einer Sachbeschädigung und Vandalismus. Bislang unbekannte Täter hielten in einem Holzpavillon scheinbar ein "Gelage" ab und zerstörten dabei eine Scheibe des Pavillons. Es wurden geleerte Getränkeflaschen, Pizzakartons u.a. aufgefunden, die von den Tätern zurückgelassen worden waren. Später wurde bei einem weiteren Pavillon ebenfalls derartige Zurücklassenschaften aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht - Am 24.04.22, um 10.14 Uhr, ereignet sich in Bad Harzburg, bei einem Einkaufzentrum am Güterbahnhof, ein Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte ein Fahrzeugführer beobachtet werden, welcher mit seinem PKW in das Parkhaus des Centers einfahren wollte. Leider übersah dieser, dass das Rolltor der Einfahrt geschlossen war und fuhr gegen dieses. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Verursachers notieren. Eine Halterfeststellung führte schließlich zum Verursacher, einem 85-jährigem Mann aus Bad Harzburg. Dieser gab den Vorfall zu. Als Grund für sein Handeln gab er an, dass er mit der Sache überfordert gewesen sei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden an dem Tor beläuft sich auf ca. 2000, -- EUR, der an dem PKW auf ca. 1000, -- EUR. I.A. Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell