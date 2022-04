Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 23.04.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 22.04.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 62jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW in Seesen die Opferstraße Richtung Lange Straße. Auf Höhe der Hausnummer 7 kommt die Beteiligte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt auf einen rechtsseitig geparkten PKW. Die 62jährige verletzt sich und wird mit dem Rettungswagen in die Asklepios-Klinik Seesen verbracht. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt. Sachschaden ca. 25.000,- Euro.

Seesen

Am 22.04.2022 gegen 16:00 Uhr wird der Polizei Seesen eine Verkehrsunfallflucht in der Marktstraße in Seesen gemeldet. Dort wurde nach Angaben des Geschädigten ein PKW Seat Alhambra vermutlich beim Aus-/Einparken beschädigt. Ein Verursacher hat sich jedoch nicht zu erkennen gegeben. Die eingesetzten Beamten nahmen vor Ort alle Spuren auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizei Seesen unter Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 22.04.2022 wurde gegen 22:40 Uhr eine erneute Verkehrsunfallflucht der Polizei Seesen gemeldet. In der Dorfstraße in Kirchberg wurde ein rechtsseitig geparkter PKW am Fahrerspiegel beschädigt. Der Spiegel wurde hierbei zerstört. Sachschaden ca. 300,- Euro. Zur Zeit gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Ein Ermittlungsverfahren bzgl. einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

