Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 23.04.2022

Goslar (ots)

Grundstückseinfriedung beschädigt und weggefahren

Am 22.04.2022, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer, in der Danielstraße 5 in St. Andreasberg, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug, eine Grundstückseinfriedung. Dabei handelt es sich um eine niedrige Mauer aus Buntsteinen sowie einen metallenen Zaun, welches beides auf einer Länge von ca. 40 cm durch den Anstoß beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte direkt mit der Polizeistation St. Andreasberg unter 05582/999970 in Verbindung.

i.A. Renner, POK'in

