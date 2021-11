Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vandalen machen sich an BMW zu schaffen + Mülltonnen in Brand gesetzt + Autos aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Herborn-Herbornseelbach: Vandalen machen sich an BMW zu schaffen

640 Euro Schaden hinterließen unbekannte Vandalen an einem 1-er BMW. Am Samstag (30.10.2021) ritzten die Unbekannten einen 80 cm x 50 cm großen Schriftzug in die Motorhaube, ließen die Luft aus den beiden vorderen Rädern und stahlen beide Kennzeichen des grauen 1-er. Der BMW parkte zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Bergstraße. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen DIL-JF 136 geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Mülltonnen in Brand gesetzt

Nachdem Unbekannte zwei Mülltonnen anzündeten, sucht die Polizei in Wetzlar Zeugen. Gestern Abend brannte um 22:15 Uhr zunächst eine Mülltonne in der Formerstraße. Unbekannte hatten den an einem Laternenmast befestigten Mülleimer angezündet. Um 04:30 Uhr am heutigen Morgen (01.11.2021) brannte ein zweiter Mülleimer in der Naunheimer Straße. Offenbar hatten Unbekannte eine Spraydose als Brandbeschleuniger genutzt um den Papiereimer anzuzünden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 450 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Autos aufgebrochen

An mehreren Autos machten sich am vergangenen Wochenende Unbekannte zu schaffen. Die Diebe öffneten den in der Engelsgasse stehenden grauen Mercedes auf bisher unbekannte Weise. Zwischen Freitagabend (29.10.2021), 18:00 Uhr und Samstag (30.10.2021), 17:00 Uhr griffen die Diebe in den GLK 350 CDI. Sie stahlen eine Jacke und eine Brille. Der Schaden wird mit 1.720 Euro beziffert.

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (29.10.2021) und 08:00 Uhr am Samstag (30.10.2021) öffneten Langfinger auf bisher unbekannte Weise einen schwarzen Audi in der "Jäcksburg" und durchwühlten den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Diebe ohne Beute.

Einen blauen Opel Corsa brachen Unbekannte am Samstagmorgen (30.10.2021) um 04:45 Uhr auf. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte drei Personen, als diese versuchten den Opel auf dem Parkplatz in der Uferstraße aufzuhebeln. Er sprach die Diebe an, woraufhin sie flüchteten. Die Unbekannten waren rund 160 cm groß und dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover. Sie trugen eine Sturmhaube. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den drei unbekannten Dieben geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

