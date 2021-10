Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Vereinsheim

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr kam es in einem Vereinsheim in der Hauptstraße in Arnstadt zu einem Kleinbrand, welchen die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen und Löschen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3500,- Euro. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Stromleitung ausgegangen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell