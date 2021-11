Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 29-Jähriger fährt auf Bus auf

Delmenhorst (ots)

Berne. Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr, hat ein 29 Jahre alter Fahrer eines Transporters aus Jemgum das Bremsen eines auf der Harmenhauser Straße vor ihm fahrenden Buses zu spät bemerkt. Beide Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Lemwerder unterwegs, als der Fahrer des Buses (57 Jahre alt, aus Oldenburg) verkehrsbedingt bremsen musste. Der 29-Jährige fuhr auf das Heck des Buses auf und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell