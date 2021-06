Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Besser für medizinische Notfälle gerüstet

Iserlohn

Besser für medizinische Notfälle gerüstet sind jetzt auch die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Förderverein der Feuerwehr unter dem Vorsitz von Michael Zihn beschaffte jetzt Notfallrucksäcke mit entsprechender Ausstattung, um bei medizinischen Notfällen in Einsätzen, bei Übungen und an den Standorten erweiterte Erste Hilfe leisten zu können. Die Beschaffung wurde maßgeblich durch das Sachgebiet Service/ Technik der Berufsfeuerwehr unterstützt. Die Löschgruppen- und Einheitsführer konnten am vergangenen Donnerstag, im Rahmen der ersten Dienstbesprechung in Präsenz seit etlichen Monaten, die Rucksäcke in Empfang nehmen.

