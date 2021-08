POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 13. August 2021:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 13. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Schulgebäude

Mittwoch, 11.08.2021, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.08.2021, 06:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen nach Aufbrechen eines Tores auf den Innenhof einer Schule in Salzgitter, An der Windmühle. Hier wurden zwei Fenster eingeschlagen und ein weiteres Fenster aufgebrochen. Ob der oder die Täter in das Gebäude gelangten ist derzeit ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 11.08.2021, gegen 22:10 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach übersah ein 46-jähriger Autofahrer beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Neißestraße den bevorrechtigten Fahrradfahrer, so dass es zu einer Kollision kam.

Salzgitter Bad: Unfallort gesucht

Donnerstag, 12.08.2021, gegen 20:30 Uhr

Die Polizei in Salzgitter Bad sucht nach einer Trunkenheitsfahrt mit einem PKW einen möglichen Unfallort im Bereich Salzgitter Bad. Demnach war einer Zeugin gegen 20:30 Uhr in der Straße Am Salgenteich ein stark alkoholisierter Mann aufgefallen. Dieser sei kurze Zeit später mit einem grauem VW Golf in "Schlangenlinien" und mit einem platten Reifen über die Straße Hinter dem Salze und Am Salgenteich in Richtung Lange Wanne gefahren. Eine Fahndung nach diesem PKW durch die Polizei verlief zunächst negativ. Gegen 21:30 Uhr wurde der besagte PKW dann im Rahmen eines anderen Einsatzes parkend in der Straße Sandbrink vorgefunden. Hier konnte auch der mutmaßliche Fahrzeugführer angetroffen werden. Dieser stand augenscheinlich tatsächlich stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW VW Golf wurde erheblicher Sachschaden (siehe beigefügtes Bild) an der vorderen linken Seite festgestellt. Die Polizei Salzgitter Bad sucht nun Hinweise zum derzeit unbekannten Unfallort. Telefon: 05341 / 8250.

