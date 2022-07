Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehr auf der Bundestraße ausgebremst; Senior am Telefon betrogen

Reutlingen (ots)

Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 86-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Freitagvormittag zugezogen. Der Senior befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Zweirad den Gehweg in der Tübinger Straße und wollte im Einmündungsbereich mit der Gutenbergstraße auf den Radschutzstreifen wechseln. Dabei blieb er offenbar mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. (rn)

Esslingen (ES): Verkehr auf der B10 ausgebremst (Zeugenaufruf)

Gegen zwei Autofahrer ermittelt das Polizeirevier Esslingen, nachdem diese am Donnerstagnachmittag den Verkehr auf der B10 in Richtung Stuttgart ausgebremst haben sollen. Ein Zeuge verständigte kurz vor 16 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem ein orangefarbener Lamborghini Huracan und ein grauer Audi R8 im Bereich des Plochinger Dreiecks nebeneinander hergefahren waren und den nachfolgenden Verkehr offenbar ausgebremst hatten. Anschließend sollen die beiden Sportwagenfahrer ihre Fahrzeuge beschleunigt haben. Möglicherweise wurde der Vorfall aus einem BMW heraus gefilmt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein entsprechender Lamborghini wenig später auf der K1211 in Deizisau angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Führerschein des 35 Jahre alten Fahrers, dessen Handy und das seines 33 Jahre alten Beifahrers wurden beschlagnahmt. Zeugen und Geschädigte, die möglicherweise durch die Fahrweise der beiden Sportwagen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0711/3990-330 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (rn)

Dußlingen (TÜ): In Baustellenabschrankung gekracht

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 84-Jähriger am Freitagvormittag auf der B 27 verursacht hat. Der Mann war gegen 9.30 Uhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der linken Spur der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Hechingen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Gomaringen wollte er einen Lastzug überholen und übersah dabei, dass die linke Spur aufgrund einer Baustelle auf die rechte Spur übergeleitet wird und abgesperrt ist. Er krachte mit seinem Wagen in die Abschrankung und überfuhr mehrere Warnbaken, bevor er seinen Wagen in der Ausfahrt Gomaringen zum Stehen bringen konnte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Rottenburg (TÜ): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in Bad Niedernau entstanden. Ein 19-Jähriger war kurz vor sechs Uhr mit einem Audi auf der Badstraße in Richtung Obernauer Straße unterwegs. Dabei prallte er mit dem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Sowohl der Audi-Lenker als auch seine 27 Jahre alte Beifahrerin blieben dabei nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der 19-Jährige wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Fahrers ergeben hatten, musste der 19-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, eine Blutprobe abgeben. Der Audi war so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Nachdem die 27-Jährige an der Unfallstelle damit drohte, die eingesetzten Beamten anzugreifen und in der Folge um sich schlug, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Auch sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Albstadt (ZAK): 55-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen unbekannten Autofahrer, durch dessen Fahrweise am Donnerstagvormittag ein 55-Jähriger in der Bogenstraße verletzt worden ist. Gegen zehn Uhr befand sich der Mann mit seinem Baustellenfahrzeug innerhalb einer dortigen Baustelle und belud den Kofferraum. Zeitgleich befuhr ein Fahrzeuglenker die Bogenstraße bergabwärts in Richtung Schmiechastraße und streifte mit dem Wagen offenbar den Standfuß einer Absperrung. Dieser traf den 55-Jährigen am Bein und verletzte ihn leicht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07432/ 955-0 mit dem Polizeirevier Albstadt in Verbindung zu setzen. (rn)

Bisingen (ZAK): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Im Laufe des Donnerstags ist ein Senior aus Bisingen zum Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Dem Mann war in einem sogenannten Schockanruf eines vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt worden, sein Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sei festgenommen worden. Zur Freilassung forderte der selbsternannte Polizist eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Aus Sorge um seinen Sohn leistete der Senior den Anweisungen Folge und übergab das Geld einem Komplizen des Anrufers, der es bei ihm zuhause abholte. Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (rn)

