Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Oststadt, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 22.03.2022 gegen 23:10 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg, in der Koszaliner Straße 7 zu einem Brand im Kellerbereich. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr und der Polizei wurden insgesamt fünf Kellerverschläge durch das Feuer zerstört. Auch Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000,-Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandbekämpfung waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und der Freiwillige Feuerwehr Oststadt Neubrandenburg eingesetzt. Im Aufgang befinden sich zehn Wohnungen, von denen neun bewohnt sind. Mieter von sieben Wohnungen befanden sich zu Hause. Sie konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vor Ort aufgenommen. Über die Staatsanwaltschaft wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeregt. Ein Beauftragter des Vermieters befand sich vor Ort. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

