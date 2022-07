Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrsunfallflucht; Streitigkeiten; Mutmaßlichen Dieb ermittelt

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Undingen (RT): Heckenbrand

Der Brand einer Hecke hat am Donnerstagabend in der Schießgasse für Aufregung gesorgt. Dort war gegen 19.45 Uhr eine etwa fünf Quadratmeter große Hecke in Brand geraten und zerstört worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, dürfte die intensive Sonneneinstrahlung, die sich an einer Gartenlampe konzentriert hatte, brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Münsingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße/L230 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 69-Jähriger befuhr gegen 16.35 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Landesstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden BMW einer 32-Jährigen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben am Donnerstag nach einem vermissten Bewohner eines Seniorenzentrums in der Stadtmitte gesucht. Eine Mitarbeiterin teilte kurz vor elf Uhr mit, dass der an Demenz erkrankte Mann seit etwa 10.30 Uhr nicht mehr gesehen worden sei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach dem Vermissten. Dieser konnte kurz vor 13 Uhr von den Einsatzkräften im Bereich des Charlottenplatzes angetroffen und in sein Wohnheim zurückgebracht werden. (rn)

Kohlberg (ES): Genötigt, aufgefahren und bedroht

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 35-Jähriger entgegen, der am Donnerstagabend auf der Grafenberger Straße einen anderen Autofahrer zunächst genötigt haben soll, anschließend auf dessen Wagen aufgefahren ist und ihn dann letztendlich noch mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Ein 31-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Smart Fortwo auf der Grafenberger Straße in Richtung Grafenberg unterwegs, als er wegen einem parkendem Fahrzeug bremsen und anhalten musste. Der nachfolgende 35-Jährige, der mit seinem Peugeot 208 offenbar viel zu dicht aufgefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Smart. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Anschließend soll der Unfallverursacher ausgestiegen sein und den Smartfahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben, die er erst weglegte, als ihn mehrere Anwohner, die das Geschehen beobachtet hatten, dazu aufforderten. Die Waffe, bei der es sich wie sich herausstellte um eine Schreckschusswaffe handelte, wurde im Anschluss von den zur Unfallaufnahme gerufenen Polizeibeamten beschlagnahmt. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte soll dem Auffahrunfall ein Überholmanöver vorangegangen sein, nachdem der Peugeot-Fahrer seinen Kontrahenten wohl verfolgt und mehrfach versucht haben soll, den Smart-Fahrer auszubremsen und zum Anhalten zu nötigen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Denkendorf (ES): Am Steuer eingeschlafen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen eine 54-jährige Frau, die am Donnerstagabend auf der L 1204 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Landesstraße von Denkendorf in Richtung Deizisau unterwegs, als sie auf gerader Strecke mit ihrem Wagen immer weiter nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Ein entgegenkommender Zeuge konnte mit seinem Wagen gerade noch rechtzeitig ausweichen. Eine dahinter fahrende 22 Jahre alter Fahrerin eines 1er BMW hatte jedoch keine Chance mehr, sodass es zur seitlich versetzten Frontalkollision zwischen dem Skoda und dem BMW kam. Wie sich herausstellte dürfte ein Sekundenschlaf den Angaben der Skoda-Fahrerin zufolge die Unfallursache gewesen sein. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Ein im BMW mitfahrendes elf Monate altes Kleinkind wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Esslingen/Unterensingen (ES): Flächenbrände

Zu zwei Flächenbränden mussten die Feuerwehren und die Polizei am Donnerstagabend in Unterensingen und im Esslinger Stadtteil Rüdern ausrücken. Gegen 22.30 Uhr war bei Unterensingen neben der B 313 ein etwa 15 Meter mal 15 Meter großer Teil eines abgemähten Getreidefeldes aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen. Vom Landwirt wurde der Stoppelacker im Anschluss sicherheitshalber noch umgepflügt. Sachschaden ist nicht entstanden. Gegen 23.45 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Flurstück an der Sulzgrieser Straße in Rüdern ausrücken. Dort war ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache Heu auf einer abgemähten Obstwiese auf einer Fläche von etwa 15 Meter mal 30 Meter in Brand geraten und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Tübingen (TÜ): E-Bike-Fahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend in der Herrenberger Straße zugezogen. Der Senior war kurz nach 18 Uhr offenbar aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf Höhe einer dortigen Tankstelle von seinem Rad gestürzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmittag an der Kreuzung Weggental-/ Urbansbrüderstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Lenker eines silberfarbenen Pkw gegen 12.20 Uhr auf der Weggentalstraße in Richtung Urbansbrüderstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung kam es offenbar zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigt von rechts aus der Urbansbrüderstraße kommenden Radfahrerin. Die Zwölfjährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer des silberfarbenen Kombi soll zunächst angehalten haben, nach einem kurzen Gespräch mit dem Mädchen allerdings weitergefahren sein. Er wird als etwa 75 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte graue kurze Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Seebronner Straße entstanden. Ein 28-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Straße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zwischen der Festhalle und dem Eugen-Bolz-Platz mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort beschädigte er ein am Straßenrand stehendes Verkehrszeichen. Zudem verlor sein Pkw nach dem Zusammenstoß Betriebsmittel, die von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften anrückten, abgestreut wurden. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der 28-Jährige war unverletzt geblieben. (rn)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung am Bahnhof

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich der 21-Jährige und sein 22 Jahre alter Bekannter dort unter anderem mit einem Stock und einer Stange angegriffen haben. Der Jüngere erlitt dabei leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, wo er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Offenbar war es zwischen den beiden Beteiligten bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten gekommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Mutmaßlicher Leergutdieb ermittelt und Führerschein beschlagnahmt

Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 47-Jährigen und einen möglicherweise noch unbekannten Komplizen. Am frühen Freitagmorgen, gegen ein Uhr, war die Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen eine maskierte Person bemerkt hatten, die sich an einer Getränkehandlung in der Kientenstraße zu schaffen gemacht hat. Die Zeugen stellten dort auch ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug fest und notierten das Kennzeichen. Während durch die alarmierten Polizeibeamten am Objekt zunächst nichts feststellen konnten, führte die Überprüfung des Kennzeichens die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Wie sich herausstellte war dieser über einen Zaun auf das Gelände des Geschäfts eingedrungen und hatte dort einen Sack mit Leergut entwendet. Dieser konnte anschließend im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Weil er zudem im dringenden Verdacht stand, betrunken mit seinem Wagen zum Tatort gefahren zu sein wurde eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt. Nachdem diese eine deutliche Alkoholisierung ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der 47-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

