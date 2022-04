Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unbekannter schlägt 65-Jähriger mit Gehstock Handy aus der Hand

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem älteren Mann und einer 65 Jahre alten Frau kam es am Montag gegen 14:30 Uhr im Bereich des Waldfriedhofs in Ramtel. Die 65-Jährige sprach den noch Unbekannten, der auf einem Waldweg nahe des unteren Friedhofparkplatzes unterwegs war, an, da dieser einen seiner beiden Hunde nicht angeleint hatte. Daraufhin soll der Mann sie beleidigt haben. Die 65-Jährige wollte mit ihrem Smartphone ein Foto des Unbekannten machen, worauf dieser mit seinem Gehstock auf die Hand der Frau geschlagen habe. Das Handy fiel in der Folge zu Boden, worauf der unbekannte Täter auch noch auf das Mobiltelefon drauftrat. Die 65-Jährige setzte sich zur Wehr und schob ihn beiseite, worauf sich der Unbekannte davon machte. Es soll sich um einen Mann im Alter von etwa 80 Jahren gehandelt haben. Er sei etwa 180 cm groß und mit einer grünen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Zudem trug er eine schwarze Kappe und einen weißen Schal sowie eine Brille. Einer der beiden Hunde sei schwarz und dick, der andere etwas kleiner, einem Dackel ähnlich. Am Smartphone entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

