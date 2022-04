Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 50 Jahre alte Radfahrerin am Montag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 08:55 Uhr in Möglingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 50-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Markgröninger Straße ortseinwärts unterwegs. Mutmaßlich übersah sie ein 62-jähriger Citroen-Fahrer, der von der Königsberger Straße nach rechts in die Markgröninger Straße abbiegen wollte, und es kam zu einer Kollision. In der Folge stürzte die Radfahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

