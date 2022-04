Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter schlägt Heckscheiben geparkter Fahrzeuge ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheiben von insgesamt fünf PKW ein, die auf dem Parkplatz "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen abgestellt waren. Beschädigt wurden ein Hyundai, ein Nissan, ein BMW, ein Ford und ein Peugeot. Mutmaßlich nutzte der Unbekannte hierfür eine Stange oder einen Stock. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

