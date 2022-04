Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 27-jährige Audi-Fahrerin kollidiert mit Bäumen

Ludwigsburg (ots)

Eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Montag gegen 21.10 Uhr auf der Kreisstraße 1068 zwischen Herrenberg-Kuppingen und Nufringen in einen Unfall verwickelt. Aus noch unbekannter Ursache kam die Frau auf ihrer Fahrt in Richtung Nufringen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit zwei Bäumen. Diese wurden durch den Aufprall entwurzelt. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell