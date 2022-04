Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfallflucht in der Dorfstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es in der Dorfstraße in Sachsenheim zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam mutmaßlich in Fahrtrichtung Hohenhaslach auf die Gegenfahrspur und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Ohne sich um die Schadensregulierung von rund 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell