PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots)

Hohenstein, B 54 zwischen den Abfahrten Breithardt und Burg-Hohenstein

Am Freiteg, den 25.03.2022 gegen 13:00 h kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 54 zwischen den Abfahrten Breithardt und Burg-Hohenstein. Ein 18jähriger Wiesbadener befuhr die B 54 in Richtung Aarbergen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Dabei geriet er unter einen entgegenkommenden LKW. Bei dem Unfall wurde der junge Mann lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der 51jähre LKW-Fahrer aus Hahnstätten erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. An der Unfallstelle kamen neben der Polizei noch der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die B 54 war während der Unfallaufnahme für vier Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell