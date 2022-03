POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an einer Schule am Ootmarsumer Weg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 18.15 Uhr auf dem Schulgelände zu einem Brand in einer Mülltonne. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr