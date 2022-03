POL-EL: Dörpen - Absauganlage in Brand geraten

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am späten Samstag gegen 23.40 Uhr ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit an einem Wohnhaus an der Straße Am Stadion in Papenburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

