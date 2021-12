Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Taschendiebe verfolgen Opfer bis Bremen-Lesum

Bremen (ots)

21.12.2021 / 18:00 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei haben zwei mutmaßliche Taschendiebe (23, 25) überwacht. Diese hatten eine junge Frau am Bahnsteig im Hauptbahnhof, in der Bahn und weiter bis zu einem Wohnhaus in Bremen-Lesum verfolgt. Heimliche Versuche, ihr das Handy aus der Jackentasche zu ziehen, scheiterten jedoch. Sie drängten sich immer wieder an die Frau heran, wenn es beim Ein- oder Ausstieg eng wurde. Dabei waren die Männer so geschickt, dass ihre Diebstahlversuche nicht bemerkt wurden. Schließlich setzten die Bundespolizisten dem Treiben ein Ende und nahmen das Duo fest.

Auf der Wache kam heraus, dass die beiden algerischen Staatsangehörigen unter mehreren Namen polizeilich bekannt waren und der 23-Jährige von der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Mit Strafanzeigen wurden sie entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell