BPOL-HB: Kein Weihnachtsgeld für Taschendiebe

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Hauptbahnhof Hamburg, 20.12.2021

Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen 47-jährigen Taschendieb im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Der Mann war überregional "tätig". Gegen den polnischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Fluchtgefahr vor. Er wird beschuldigt, im Juni 2021 einen Taschendiebstahl im Hamburger Hauptbahnhof begangen zu haben, in dem er beim Einstieg in einen Zug die Geldbörse einer Frau gestohlen hat. Videoauswertungen ergaben dringenden Tatverdacht. Auch in Hannover und Berlin hat die Bundespolizei wegen ähnlicher Straftaten gegen ihn ermittelt.

Die Bremer Bundespolizisten wurden auf den Mann aufmerksam, als er sich zusammen mit zwei weiteren Männern (64, 69) in der typischen Weise von Taschendieben Frauen beim Einstieg in Zügen näherte, die ihre Taschen auf dem Rücken und nicht vor dem Körper trugen. Dabei kam das Trio offensichtlich nicht "zum Zug", wurde jedoch überprüft.

Gegen die älteren Männer lagen aktuell keine Ausschreibungen vor, doch auch diese sind polizeilich bekannt. Der 47-Jährige wurde jedoch einem Haftrichter vorgeführt und verbringt Weihnachten hinter schwedischen Gardinen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell