POL-LB: Kirchheim am Neckar: 55-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Ein 55-Jähriger muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, nachdem er am Montagabend gegen 20:20 Uhr vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehend mit seinem Ford in Kirchheim am Neckar unterwegs war. Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen fiel der Ford-Fahrer aufgrund seiner Fahrweise im Bereich der Kreuzung Hohensteiner Straße und Besigheimer Straße (B 27) auf. Dem Mann kam auf seiner Fahrt immer wieder weit nach links. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille. Der 55-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

