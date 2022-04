Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannte entwendeten Fahrradträger - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einer Fahrradtour am Rhein am Sonntag (17.04.2022) musste ein 60-jähriger Mann aus Bergisch-Gladbach feststellen, dass Unbekannte den auf der Anhängerkupplung seines Autos montierten Fahrradträger (Marke Thule) abmontiert und entwendet hatten. Der Mann hatte seinen grauen 1er BMW in der Zeit von 12:15 Uhr bis 15:45 Uhr auf der Rheinaustraße in Beuel in Höhe der Hausnummer 202 abgestellt.

Die Bonner Polizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl, der im Kriminalkommissariat 33 bearbeitet wird, unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Zur Verhinderung von Diebstählen der angebauten Heckträger gibt die Polizei folgende Tipps:

- Informieren Sie sich vor der Montage eines Trägersystems über die möglichen Sicherungsmöglichkeiten und nutzen Sie diese.

- Prüfen Sie weitere Sicherungsmöglichkeiten (z.B. zusätzliche Befestigungen/Sicherungen über die Abschleppöse).

- Lassen Sie ihr Fahrzeug mit angebautem Heckträger nach Möglichkeit nicht zur Nachtzeit auf unbeaufsichtigten Parkplätzen stehen.

- Informieren Sie nach einem Diebstahl schnellstmöglich die Polizei.

