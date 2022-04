Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bobenheim a.B.) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.04.2022 gegen 07:30 Uhr wurde eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall, in der Leininger Straße in Bobenheim, verletzt. Die 16-Jährige überquerte, vermutlich ohne auf dem bevorrechtigten Verkehr zu achten, die Leininger Straße um zu dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Linienbus zu gelangen. Dabei wurde sie von dem Fahrer eines Mercedes Vito, trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung, erfasst und am Kopf verletzt. Die Erstversorgung wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Notarztes übernommen. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Am Mercedes Vito entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell