POL-PDNW: Präsentation der Kriminalstatistik 2021 der PI und der KI Neustadt/Wstr.

Meckenheim (Pfalz) (ots) - Am Samstag, den 09.04.2022, gg. 18:40 Uhr, übersah ein 34jähriger PKW-Fahrer aufgrund tief stehender Sonne an der Einmündung Bahnhofstraße/Haßlocher Straße/Steingasse in Meckenheim einen 65jährigen Fahrradfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der PKW-Fahrer bog von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße ein. Der Fahrradfahrer seinerseits wollte von der Steingasse nach ...

mehr