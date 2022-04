Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Meckenheim (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 09.04.2022, gg. 18:40 Uhr, übersah ein 34jähriger PKW-Fahrer aufgrund tief stehender Sonne an der Einmündung Bahnhofstraße/Haßlocher Straße/Steingasse in Meckenheim einen 65jährigen Fahrradfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der PKW-Fahrer bog von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße ein. Der Fahrradfahrer seinerseits wollte von der Steingasse nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer mittelschwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell