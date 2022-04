Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W) - Schneeglätte führt zu Unfall - zwei verletzte Personen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.04.2022 befuhr eine 22-jährige Neustadterin die Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei überholte diese ein Fahrzeug. Beim Wiedereinordnen kam die Fahrzeugführerin aufgrund der vorherrschenden Witterung (Schneeglätte) ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Anschluss mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Neustadterin und ihre 30-jährige Beifahrerin aus Neustadt wurden durch das Verkehrsunfallgeschehen leicht verletzt und kamen zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Am unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

