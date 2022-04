Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Diebstahl von Geldbörse, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.04.2022 gegen 08:00 Uhr hielt sich eine 52-jährige Frau aus Neustadt in einer Bank in der Friedrichstraße in 67433 Neustadt/W. auf um Geld abzuheben. Bereits im Eingangsbereich der Bankfiliale entnahm sie ihre EC-Karte aus der Geldbörse und verstaute diese mutmaßlich wieder. Nachdem sie ihre Bankgeschäfte erledigt hatte und ihre EC-Karte wegstecken wollte, stellte sie das Fehlen ihres roten Geldbeutels fest. Im Eingangsbereich wurde sie von einem bislang unbekannten Zeugen darauf hingewiesen, dass eine blonde Frau (ca. 60 Jahre alt) einen roten Gegenstand aufgehoben habe und anschließend davongelaufen sei. Die vermeintliche Täterin konnte nicht mehr angetroffen werden. In der Geldbörse befanden sich neben ca. 10 Euro Bargeld, diverse Bank-und Krankenkarten der Geschädigten.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321-8540 oder per E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

