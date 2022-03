POL-F: 220324 - 0327 Frankfurt-Dornbusch: Fahrradunfall

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(fue) Ein 57-jähriger Radler war am Mittwoch, den 23. März 2022, gegen 16.40 Uhr, auf dem Radweg der Kaiser-Sigmund-Straße in Richtung der Eckenheimer Landstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Der Unfall geschah ohne jegliche Fremdeinwirkung. Der 57-Jährige wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet.

