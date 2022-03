Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220323 - 0322 Frankfurt-Sachsenhausen: Fahrraddiebstahl scheitert vor den Augen von Zivilstreife - 44-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Um kurz nach Mitternacht hatte es ein 44-jähriger Mann heute (23. März 2022) auf ein fremdes Fahrrad in Sachsenhausen abgesehen. Eine aufmerksame Zivilstreife der Frankfurter Direktion Verkehrssicherheit verhinderte den Diebstahl und nahm den 44-Jährigen auf frischer Tat fest.

Gegen 00:10 Uhr befanden sich die Zivilfahnder auf Streifenfahrt und stellten in der Schweizer Straße einen Mann fest, der mit einer Zange am Schloss eines abgestellten Fahrrads manipulierte. Dieser staunte nicht schlecht, als die Fahnder ihn ansprachen und versuchte noch, die Zange vor ihren Augen verschwinden zu lassen. Ohne Erfolg; die Polizeibeamten stellten das Werkzeug stattdessen sicher. Der 44-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell