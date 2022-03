Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220323 - 0324 Frankfurt-Innenstadt: Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 20-jähriger Geschädigter zeigte bei der Polizei an, dass er am Dienstag, den 22. März 2022, gegen 14.50 Uhr, auf dem Eisernen Steg auf einen Unbekannten getroffen sei, der ihn bat, ein Bild von ihm zu machen. Bei der Rückgabe des Smartphones drängte sich der Tatverdächtige in auffälliger Weise an den Geschädigten heran. Dieser musste dann kurze Zeit später in einem Geschäft den Diebstahl seines Portemonnaies feststellen. Der 20-Jährige ließ daraufhin umgehend seine Kreditkarten sperren. Wie richtig dieser Schritt war, zeigte sich nur Minuten später auf dem Display seines Smartphones. In mehreren Geschäften war erfolglos versucht worden, seine Karten einzusetzen. Neben den Kreditkarten befanden sich noch 50 EUR Bargeld, der Führerschein und der Studentenausweis in dem Portemonnaie.

Der Täter wird beschrieben als 25-30 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Normale Statur, schwarze Haare und, wie der Geschädigte ausführte, "nicht schlecht gekleidet".

