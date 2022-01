Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Im Sommer verurteilt, Neujahr Geldstrafe bezahlt

Görlitz, BAB4 (ots)

Im vergangenen Sommer hatte das Amtsgericht Öhringen einen Polen wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Mit der Bezahlung dieser Strafe nahm es der 35-Jährige offensichtlich nicht so genau. Als er am Samstagmittag von der Bundespolizei bei Kodersdorf kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass gegen den Zahlungssäumigen inzwischen ein Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt worden war. Er wurde daraufhin festgenommen. Lange musste der Verurteilte jedoch nicht in der Dienststelle verweilen, auch eine Übergabe an die Justiz blieb ihm erspart. Schließlich hatte eine Bekannte bei einer Dienststelle der bayrischen Polizei 1010,46 Euro eingezahlt und damit das Problem des Festgenommenen aus der Welt geschafft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell