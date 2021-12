Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Männer, zwei Anzeigen

Görlitz (ots)

Auf dem Weg nach Polen sind am Montagabend zwei polnische Männer in der Nähe des Stadtparkes in Görlitz von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert worden. Die Kontrolle endete später für die beiden 32-Jährigen jeweils mit einer Anzeige. Während der eine die Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls kassierte, wurde der andere wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. Der Grund für die Anzeige wegen Diebstahls waren zwei Mini-Beamer, ein Videospiel sowie zwei Mal Unterwäsche. Der Wert der später sichergestellten Ware, für die kein Eigentumsnachweis existierte, liegt bei etwa 280,00 Euro. Der Grund der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz waren mehrere Tabletten und Kapseln, bei denen es sich möglicherweise um verbotene Substanzen handelt und letztlich ein Drogen-schnelltest, der auf den Konsum vom Amphetaminen hindeutete. Beide Fälle übernahm das Neißerevier.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell