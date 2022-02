Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Fünf Leichtverletzte bei Unfall

Ebersburg. Insgesamt fünf Personen wurden bei einem Unfall am Mittwoch, (16.02.) leicht verletzt. Eine 51-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 16.40 Uhr in Ebersburg den Linksabbieger-Streifen der B 279 aus Richtung Ebersburg kommend und wollte nach links auf die L 3258 in Richtung Thalau abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher die B 279 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ebersburg befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen eine Grundstücksmauer geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Skoda kam nach einer Drehung im Kreuzungsbereich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, seine beiden Beifahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen im Alter von 55 und 58 Jahren sowie die 51-jährige Skoda-Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin, beide aus Ebersburg, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Polizei stoppt Bootstransport auf der A 4 - Weiterfahrt untersagt

Bad Hersfeld. Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld mussten am Mittwochvormittag (16.02.) ein polnisches Gespann auf der A 4, Dresden-Kirchheim, Gemarkung Bad Hersfeld aus dem Verkehr ziehen und die Weiterfahrt untersagen.

Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Polen befuhr mit seinem IVECO-Transporter und einem Pkw-Anhänger die A 4 in westlicher Fahrtrichtung, als dieser den Beamten kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld aufgrund seiner Ladung auffiel und einer Kontrolle unterzogen wurde. Auf dem Pkw-Anhänger befanden sich keine Fahrzeuge, sondern zwei Sportboote, die mittels Spanngurten auf der Ladefläche festgezurrt waren. Unter den Kielen der Boote hatte der Fahrer punktuell Altreifen drapiert. Aufgrund der federnden Wirkung der Reifen während der Fahrt und Fahrbahnunebenheiten, hatten sich die Spanngurte teilweise gelockert und die transportierten Sportboote während der Fahrt auf der Ladefläche in Bewegung gebracht. Dadurch war die erforderliche Vorspannkraft zum Niederzurren der Boote und somit die geeignete Ladungssicherung nicht mehr gegeben.

Der Fahrzeugführer musste im Anschluss der Kontrolle geeignete und genormte Transportgestelle für die beiden Sportboote (sog. Zentrierhilfe für Boote) beschaffen, um eine ordnungsgemäße und verkehrssichere Ladungssicherung für eine Weiterfahrt zu gewährleisten. Gegen den 37-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nach einer geeigneten Nachsicherung der Ladung konnte der Fahrer seine Fahrt am Donnerstagnachmittag fortsetzen.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Donnerstag (17.02.) parkte ein Fahrer seinen Opel Mokka auf einem Parkplatz einer Metzgerei in der Straße "Hinter der Langgasse". Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren rechten Türe fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Bei dem Unfallfluchtfahrzeug könnte es sich um einen hellblauen Ford in Van-Größe handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

