Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: BMW X5 gestohlen - Kennzeichen "FD-XN 232" gestohlen

Fulda (ots)

BMW X5 gestohlen

Neuhof. Einen schwarzen BMW X5 mit dem Kennzeichen "FD-KE 444" stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (18.02.) in der Straße "Am Opperzer Berg". Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Haus abgestellt und hat einen Wert von rund 54.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichen "FD-XN 232" gestohlen

Neuhof. Im Laufe des Donnerstags (17.02.) stahlen unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-XN 232" von einem grauen Skoda Fabia. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Fliedener Straße / Ecke Brunnenweg im Ortsteil Rommerz abgestellt. Am Skoda entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Bär

