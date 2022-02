Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kühlanhänger

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Zwischen Montagmittag (14.02.) und Mittwochnachmittag (16.02.) versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Türen eines in der Gilfershäuser Straße in einem Hof abgestellten Kühlanhängers des Herstellers "Isopolar" aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell