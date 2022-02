Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vandalismus auf dem Friedhof - Diebstahl und Sachbeschädigungen - Kennzeichendiebstahl - Sattelauflieger gestohlen

Fulda (ots)

Vandalismus auf dem Friedhof

Gersfeld. Auf dem Friedhof in der Straße "Am Kreuzgarten" kam es in der Nacht zu Freitag (11.02.) durch bislang unbekannte Täter zu Vandalismus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Holzkreuze aus Gräbern gezogen, Gedenktafeln und Grableuchten umgeworfen sowie ein Gießkannenständer aus der Verankerung gerissen. An einem Grabstein entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Zeuge konnte ein Kind, im Alter von circa 10 Jahren und bekleidet mit einer beigen Jacke, beobachten, das vom Friedhof weglief. Ob die Person im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt. Wer verdächtige Wahrnehmungen rund um den Bereich des Friedhofs gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl und Sachbeschädigungen

Bad Salzschlirf. Im Zeitraum von November bis Dezember 2021 suchten unbekannte Täter ein Grundstück in der Bahnhofstraße in Bad Salzschlirf heim. Sie beschädigten eine Halle sowie einen älteren, abgestellten Lkw und die dortige Umzäunung. Auf dem Grundstück entwendeten die Täter zudem diverse Materialien, Baustoffe, Steinplatten und Gehwegplatten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (16.02.) in der Kerzeller Straße im Ortsteil Rothemann die amtlichen Kennzeichen FD-MP 2016 eines schwarzen Dacia. Das Auto stand im Hof hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelauflieger gestohlen

Fulda. Zwischen Samstagmittag (12.02.) und Dienstagnachmittag (15.02.) stahlen Unbekannte in der Böcklerstraße einen weißen Sattelauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull mit dem polnischen Kennzeichen WZ 5536 R. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell